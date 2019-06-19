Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
19.06.19 09:32

В столице Туркменистана выступил итальянский пианист Роберто Просседа

В Ашхабаде успешно выступил итальянский пианист Роберто Просседа, который является лауреатом международных фортепианных конкурсов.

Концерт музыканта в сопровождении Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева был организован посольством Италии в Ашхабаде и Министерством культуры Туркменистана при поддержке «Turkish Airlines».

Программу концерта составили произведения композиторов Нино Рота, Джоаккино Россини, Гвидо Альберто Фано, Амана Агаджикова и Реджепа Реджепова.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru