|19.06.19 09:32
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В столице Туркменистана выступил итальянский пианист Роберто Просседа
В Ашхабаде успешно выступил итальянский пианист Роберто Просседа, который является лауреатом международных фортепианных конкурсов.
Концерт музыканта в сопровождении Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева был организован посольством Италии в Ашхабаде и Министерством культуры Туркменистана при поддержке «Turkish Airlines».
Программу концерта составили произведения композиторов Нино Рота, Джоаккино Россини, Гвидо Альберто Фано, Амана Агаджикова и Реджепа Реджепова.
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