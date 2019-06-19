В Туркменистане созданы оргкомитеты чемпионата мира по самбо 2020-го и чемпионата мира по трековому велоспорту 2021 годов

В Туркменистане создан организационный комитет по проведению чемпионата мира по самбо в 2020 году и утвержден его состав. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана совместно с Международной федерацией самбо провести в городе Ашхабаде в спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка в ноябре 2020 года чемпионат мира по самбо. В соответствии с документом создан организационный комитет по проведению данного чемпионата и утвержден его состав. Документом также предписано Министерству спорта и молодежной политики по согласованию с Международной федерацией самбо разработать и утвердить положение о проведении чемпионата мира по самбо.

Также президент Туркменистана в целях обеспечения высокого организационного уровня проведения в 2021 году в городе Ашхабаде чемпионата мира по трековому велоспорту подписал постановление о создании организационного комитета по проведению данного первенства.

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