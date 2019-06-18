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18.06.19 10:32

В Герате состоялись туркмено-афганские переговоры

Туркменская делегация во главе с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым посетила с рабочим визитом афганский город Герат.

Здесь представители Туркменистана провели переговоры с советником президента Афганистана по инфраструктуре, исполняющим обязанности министра финансов и сопредседателем Туркмено-афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мухаммадом Хумаюном Каюми.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Туркменистан в феврале текущего года. По итогам встречи в Герате стороны подписали двусторонние документы по расширению сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и электроэнергетики.

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