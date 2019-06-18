Президенты Туркменистана и России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Вопросы развития двустороннего партнерства в ходе телефонного разговора обсудили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Лидеры двух стран отметили традиционно дружественный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах стратегического партнерства.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили приоритетные вопросы туркмено-российского сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также с учетом председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году. В числе ключевых направлений двустороннего взаимодействия были обозначены торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический комплекс и транспортно-коммуникационный сектор.

Стороны подчеркнули, что предстоящий визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Татарстан будет способствовать расширению взаимодействия между Туркменистаном и Россией.

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения партнерства на Каспии. В этой связи туркменский лидер пригласил своего российского коллегу принять участие в предстоящем первом Каспийском экономическом форуме, призванном способствовать активизации регионального и межрегионального взаимодействия.

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