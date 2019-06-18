В Туркменистане аккредитован посол Словении

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Словения в Туркменистане Бранко Раковеца.

В ходе состоявшейся беседы полномочный представитель дружественной страны был ознакомлен с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана. Особое внимание было уделено вопросам реализации программ и проектов по индустриализации страны, развитию сфер науки, образования, спорта и туризма. Было подчеркнуто значение, которое придается в Туркменистане развитию инфраструктуры регионов. Дипломат был также ознакомлен с деятельностью туркменского парламента, его ролью в проводимых преобразованиях.

Посол Республики Словения в ходе беседы отметил наличие значительного потенциала взаимодействия двух стран в торгово-экономической и транспортной областях, а также в сферах здравоохранения, образования и культуры.

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