|18.06.19 08:20
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Президент Туркменистана сменил глав двух областей страны
Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил хякимов (глав администраций) двух велаятов (областей) Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на рабочем совещании по видеосвязи.
Так, указами президента в связи с переходом на другую работу Шохрат Амангелдиев освобожден от обязанностей хякима Ахалского велаята, а Маммет Байрамгулыев – от обязанностей хякима Дашогузского велаята.
Глава государства назначил главой Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова и освободил его от обязанностей заместителя хякима этого велаята. Также президент назначил главой Дашогузского велаята Назармырата Назармырадова и освободил его от должности заместителя хякима этого велаята.
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