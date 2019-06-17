В Дубае открылся магазин туркменской ковровой и сувенирной продукции

В торговом центре Alfattan Shopping Centre в городе Дубае (ОАЭ) состоялось открытие специализированного магазина по продаже туркменских ковров, ковровых изделий, а также текстильной и сувенирной продукции.

В церемонии открытия нового торгового предприятия приняли участие представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей страны, туркменские артисты и работники СМИ.

Магазин площадью около 85 квадратных метров оформлен в национальном стиле. Его обеспечением туркменскими экспортными товарами будет заниматься созданное туркменскими бизнесменами в ОАЭ предприятие Berkarar General Trading LLC. Через это предприятие планируется организовать не только розничную, но и оптовую продажу товаров туркменского экспорта в широком ассортименте.

В марте 2018 года члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана показали ковровые изделия на международной выставке мебели, интерьера и дизайна International Design Exhibition 2018 в Дубае. Успех туркменских ковров на этой выставке и дал предпринимателям из Туркменистана идею открытия в Эмиратах подобного магазина.

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