На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 66 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 66 сделок на 132 миллиона 755 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из США, Сингапура, ОАЭ, Швейцарии и Афганистана закупили автобензин, дизельное топливо, полипропилен и топочный мазут, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ, Турции, Узбекистана, Украины и Афганистана приобрели техническую серу (ГК «Туркменгаз»), полиэтилен высокой плотности и полипропилен (завод полимеров в Киянлы), карбамид и технический углерод (ГК «Туркменхимия»), а также пластиковую тару.

Помимо этого, коммерсантам из России, США, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, сухой экстракт, высушенные корни и корневища солодки. За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ и Турции закупили хлопчатобумажную пряжу и ткань на 4 миллиона 173 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2019