В Вене состоялось заседание Туркмено-австрийской межправительственной комиссии

В Вене состоялось десятое заседание Туркмено-австрийской межправительственной комиссии. Стороны рассмотрели вопросы расширения двусторонних торгово-экономических отношений и исполнение рекомендаций предыдущего заседания.

Особое внимание было уделено проблемам развития партнерства в области цифровой экономики, промышленности и транспортно-коммуникационной сфере. Стороны договорились провести одиннадцатое заседание комиссии в 2020 году в Туркменистане.

В рамках заседания состоялись двусторонние встречи между представителями австрийских компаний и членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Также Федеральная экономическая палата Австрии, Торгово-промышленная палата Туркменистана и Союз промышленников и предпринимателей провели туркмено-австрийский бизнес-форум.

По итогам визита туркменской делегации в Вену был подписан ряд хозяйственных контрактов между туркменскими и австрийскими предпринимателями.

© TURKMENISTAN.RU, 2019