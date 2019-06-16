|16.06.19 09:47
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В Вене состоялось заседание Туркмено-австрийской межправительственной комиссии
В Вене состоялось десятое заседание Туркмено-австрийской межправительственной комиссии. Стороны рассмотрели вопросы расширения двусторонних торгово-экономических отношений и исполнение рекомендаций предыдущего заседания.
Особое внимание было уделено проблемам развития партнерства в области цифровой экономики, промышленности и транспортно-коммуникационной сфере. Стороны договорились провести одиннадцатое заседание комиссии в 2020 году в Туркменистане.
В рамках заседания состоялись двусторонние встречи между представителями австрийских компаний и членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Также Федеральная экономическая палата Австрии, Торгово-промышленная палата Туркменистана и Союз промышленников и предпринимателей провели туркмено-австрийский бизнес-форум.
По итогам визита туркменской делегации в Вену был подписан ряд хозяйственных контрактов между туркменскими и австрийскими предпринимателями.
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