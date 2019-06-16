Выпускникам силовых вузов Туркменистана вручили дипломы и офицерские удостоверения

В Ашхабаде перед Монументом конституции состоялось чествование выпускников высших учебных заведений военных и правоохранительных ведомств Туркменистана. Молодых специалистов выпустили Военная академия Туркменистана, Военный институт, Военно-морской институт, Пограничный институт, Институт национальной безопасности и Институт МВД.

Секретарь Госсовета безопасности Туркменистана, глава Министерства национальной безопасности Яйлым Бердиев, перед строем выпускников, зачитал приветственное обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю окончания учебы. Глава государства поздравил выпускников с получением высшего профессионального образования и первого офицерского звания. Туркменский лидер выразил уверенность, что молодые офицеры будут всегда верны высокому долгу защитников страны, ещё больше приумножат авторитет Отчизны.

После этого выпускникам силовых вузов вручили дипломы о высшем профессиональном образовании и офицерские удостоверения. В заключение торжественной церемонии состоялись показательные выступления батальона Почетного караула и артистов Национального драматического театра имени Алп Арслана.

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