Московский театр дал в Ашхабаде два представления

Ашхабадский Национальный драматический театр имени Алп Арслана вновь предоставил свою сценическую площадку коллегам из Молодежного экспериментального театра (мастерская Николая Скорика).

Эта московская труппа уже знакома туркменским театралам. В прошлом году она побывала в Туркменистане со спектаклем «Здравствуйте, Владимир Высоцкий», режиссером которого выступил сын поэта Никита. Теперь творческий коллектив привез две постановки «Дачные удовольствия» и «Русский водевиль», поставленные по произведениям Антона Чехова и Николая Некрасова. Показ спектаклей состоялся по случаю праздника Дня России - 12 июня, инициатором показа выступило посольство России в Туркменистане при поддержке туркменского министерства культуры.

В беседе с туркменскими журналистами руководитель театра Николай Скорик отметил, что в Ашхабаде неповторимая атмосфера. «Когда приехал сюда в первый раз, то даже немного растерялся, город возник как сказочный мираж, а теперь, когда познакомился поближе с его жителями, Ашхабад навсегда останется в моем сердце. Я вижу, что в Туркменистане связь с Россией никогда не исчезала, тут не просто хорошо знают, но любят и ценят русскую культуру», - сказал он.

Режиссер подчеркнул, что хотел поделиться с туркменскими зрителями своими мыслями, еще раз показать русскую классику и дать возможность посмотреть на ее новое про чтение.

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