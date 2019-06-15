В Туркменистане утверждена программа адаптации молодежи к рынку труда и совершенствования ее трудоустройства, а также план реализации этой программы. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На заседании было отмечено, что в рамках этой программы предусматривается изучение кадровых потребностей отраслей национальной экономики и принятие научно обоснованных решений в этой области, а также повышение профессиональной квалификации молодежи, разработка мер по стимулированию ее заинтересованности к работе в сельской местности и создание достойных социально-бытовых условий для молодых кадров.

Намечено также увеличить количество рабочих мест, оснащенных современными информационно-коммуникационными технологиями. На заседании правительства было подчеркнуто, что реализация данной программы будет способствовать обеспечению молодежи рабочими местами и повышению ее конкурентоспособности на рынке труда.

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