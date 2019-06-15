|15.06.19 08:19
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В Туркменистане создана межведомственная комиссия по иностранным инвестициям
В Туркменистане в целях привлечения в экономику страны иностранных инвестиций и разработки комплекса мероприятий по их стимулированию создана межведомственная комиссия по иностранным инвестициям, утвержден ее состав и положение о комиссии. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Подписывая документ, глава государства подчеркнул, что реализация инвестиционного потенциала Туркменистана будет способствовать дальнейшему динамичному социально-экономическому развитию страны и его интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.
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