В Туркменистане создана межведомственная комиссия по иностранным инвестициям

В Туркменистане в целях привлечения в экономику страны иностранных инвестиций и разработки комплекса мероприятий по их стимулированию создана межведомственная комиссия по иностранным инвестициям, утвержден ее состав и положение о комиссии. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Подписывая документ, глава государства подчеркнул, что реализация инвестиционного потенциала Туркменистана будет способствовать дальнейшему динамичному социально-экономическому развитию страны и его интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.

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