В Баку состоялась презентация первого Каспийского экономического форума

Посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с азербайджанским Центром исследований международных отношений провело в Баку круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который пройдет 12 августа нынешнего года в национальной туристической зоне «Аваза».

Во встрече приняли участие руководители и сотрудники дипломатических представительств, аккредитованные в азербайджанской столице, депутаты парламента, представители финансово-экономических и инвестиционных организаций, эксперты, ученые и туркменские студенты, обучающиеся в Азербайджане.

Выступившие на заседании подчеркнули значение предстоящего форума, инициатором проведения которого выступил Ашхабад, в деле развития экономического сотрудничества в регионе. Участники круглого стола также отметили, что предстоящий форум будет способствовать формированию нового центра экономического развития и партнерства в Евразии.

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