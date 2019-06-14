Президент Туркменистана проинспектировал боевую готовность войск

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в целях внезапной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении соответствующих подразделений в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в военные учебно-тренировочные центры.

Глава государства в этот день посетил одно из воинских подразделений, а также военно-тренировочный полигон, где прошли военные учения с боевыми стрельбами. Туркменский лидер проинспектировал уровень взаимодействия различных родов войск и специальных подразделений при отражении нападений террористических группировок.

© TURKMENISTAN.RU, 2019