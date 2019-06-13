В Туркменистане открылась международная научная конференция

В Ашхабаде открылась международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии», посвященная Дню науки. В форуме принимают участие туркменские ученые, а также их коллеги из Германии, Испании, Белоруссии, России, Японии, Индии, Египта и других стран.

Участники конференции обсудили перспективы сотрудничества в области организации совместных проектов по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, проведения прикладных исследований и экспериментальных разработок для решения актуальных научно-технических проблем.

Зарубежные ученые выразили готовность к партнерству с туркменскими коллегами и отметили наличие в Туркменистане современной научной инфраструктуры. Гости научного форума также приняли участие в торжествах, посвященных Дню науки – церемонии награждения победителей научного конкурса молодых туркменских ученых.

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