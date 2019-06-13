|13.06.19 10:59
|
В Туркменистане открылась международная научная конференция
В Ашхабаде открылась международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии», посвященная Дню науки. В форуме принимают участие туркменские ученые, а также их коллеги из Германии, Испании, Белоруссии, России, Японии, Индии, Египта и других стран.
Участники конференции обсудили перспективы сотрудничества в области организации совместных проектов по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, проведения прикладных исследований и экспериментальных разработок для решения актуальных научно-технических проблем.
Зарубежные ученые выразили готовность к партнерству с туркменскими коллегами и отметили наличие в Туркменистане современной научной инфраструктуры. Гости научного форума также приняли участие в торжествах, посвященных Дню науки – церемонии награждения победителей научного конкурса молодых туркменских ученых.
© TURKMENISTAN.RU, 2019