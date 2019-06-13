Президент Туркменистана поздравил по телефону нового президента Казахстана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента Казахстана. Туркменский лидер пожелал казахстанскому коллеге здоровья, благополучия и больших успехов в деятельности на высшем государственном посту.

В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и в ряде других отраслей. Было также подчеркнуто значение укрепления гуманитарных связей, что обусловлено исторической общностью туркменского и казахского народов.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес. Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с государственным визитом. Данное приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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