В Туркменистане создан Институт телекоммуникаций и информатики

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании Института телекоммуникаций и информатики. Документ предписывает упразднить Туркменский государственный институт транспорта и связи и создать на его базе Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Документ передает новый вуз в ведение Министерства образования Туркменистана и определяет его правопреемником упраздненного Туркменского государственного института транспорта и связи.

Также глава государства подписал постановления о переименовании Института коммунального хозяйства Туркменистана в Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций, а Национальный институт спорта и туризма – в Туркменский государственный институт физкультуры и спорта.

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