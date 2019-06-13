Президент Туркменистана провел совещание в Академии наук

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел в Академии наук Туркменистана совещание, посвященное Дню науки. Во встрече приняли участие члены правительства, руководители парламента, главы администраций областей и мэрии Ашхабада, ученые, представители общественных организаций, вузов и СМИ.

Выступая на совещании, глава государства подчеркнул, что в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы развития науки, повышения эффективности научных исследований и использования потенциала научно-исследовательских учреждений в различных отраслях экономики.

В этой связи президент страны потребовал повысить роль науки в дальнейшем наращивании темпов социально-экономического прогресса страны, развитии экономики на основе передовых технологий, инноваций и научных достижений.

По мнению главы государства, необходимо усилить внимание к подготовке высококвалифицированных научных работников и ведению научно-исследовательских работ. По словам туркменского лидера, особе внимание следует уделять переработке органических и неорганических веществ, минералов, углеводородных ресурсов, а также продолжать создание новых материалов строительного, промышленного, текстильного и социального назначения на базе природных ресурсов страны. В числе приоритетных направлений туркменской науки была также названа разработка энергосберегающих технологий.

Также в целях развития научной сферы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на совещании подписал ряд указов и постановлений. Среди них постановления «О повышении эффективности научно-исследовательских работ в Туркменистане», «О создании межотраслевой комиссии по обеспечению эффективности научных исследований в Туркменистане», «О создании Фонда развития наук Академии наук Туркменистана», «О финансовой поддержке развития системы науки Туркменистана» и другие.

© TURKMENISTAN.RU, 2019