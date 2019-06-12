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12.06.19 10:05

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Тюркского совета

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) во главе с генеральным секретарем организации Багдадом Амреевым.

В ходе встречи стороны обсудили роль Тюркского совета в укреплении дружбы между странами и народами, а также отметили, что деятельность организации позитивно влияет на развитие экономических и культурно-гуманитарных связей между тюркскими государствами.  

Также стороны подчеркнули наличие широких возможностей для расширения партнерства по различным направлениям, что способствует укреплению мира и стабильности в регионе и в мире.

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