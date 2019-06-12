Делегация Туркменистана принимает участие в 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве, посвященной 100-летию Международной организации труда (МОТ). На пленарной сессии ожидаются выступления более 40 глав государств и правительств стран-членов МОТ.

О работе, проводимой в Туркменистане в сфере организации труда, на сессии расскажет министр труда и социальной защиты населения страны Мухаммет Сылапов. Министр особое внимание уделит достижениям Туркменистана за прошедшие 25 лет членства страны в МОТ, путем реализации международных обязательств, в рамках ратифицированных и не ратифицированных конвенций, а также через развитие национального законодательства.

Также делегация Туркменистана, в состав которой входят представители министерства труда и социальной защиты населения, МИД, Марыйского областного профсоюзного комитета и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, примет участие в работе Комитета по применению норм труда, Комитета по разработке стандартов и Комитета полного состава.

На полях 108-й сессии запланированы встречи делегации Туркменистана с представителями МОТ и делегациями из других стран с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества в рамках Международной организации труда и консолидированной реализации глобальных инициатив в сфере трудовых отношений.

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