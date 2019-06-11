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11.06.19 09:36

Российский театр выступит в столице Туркменистана

Артисты молодежного театра «Мастерская Н. Л. Скорика» выступят в Ашхабаде со спектаклем «Водевиль» Николая Некрасова. Выступления московского театра, организованные посольством России в Ашхабаде и туркменским министерством культуры, состоятся 13-14 июня в Национальном драматическом театре имени Алп Арслана.

Ашхабад – город театралов. В туркменский столице есть театры на любой вкус – драматический, русский драматический, студенческий, музыкально-драматический, кукольный и так далее. Однако актеры из России приезжают нечасто. Поэтому, можно сказать, что успех «Водевилю» в Ашхабаде обеспечен.

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