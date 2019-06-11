ОБСЕ провела в Туркменистане семинар по вопросам финансирования телевидения

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел семинар под названием «Модели финансирования телевидения в XXI веке». Во встрече приняли участие представители Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Меджлиса (парламента), Министерства финансов и экономики, аппарата омбудсмена, Института государства, права и демократии и ряда других ведомств.

Международные эксперты из Великобритании и Украины в ходе семинара рассказали об основных принципах общественного телевидения и традиционных моделях финансирования государственного, коммерческого и общественного телевидения. В частности, участники встречи обсудили такие вопросы, как система подписок, ежегодные взносы от телезрителей, микрофинансирование, налог на цифровые услуги и гибридные модели финансирования.

В своем обращении к участникам семинара глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде посол Наталья Дрозд отметила: «Государства – участники ОБСЕ привержены своему обязательству использовать современные средства связи для обеспечения более свободного и широкого распространения информации».

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