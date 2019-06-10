Астрахань и Элиста отметили 295-летие со дня рождения Махтумкули Фраги

Туркменская диаспора Астрахани и Элисты при организационной поддержке Консульства Туркменистана в Российской федерации (г. Астрахань) приняла активное участие в подготовке и проведению торжеств, посвященных 295-летию со дня рождения великого туркменского писателя и философа Махтумкули Фраги.

В Астрахани прошла церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги, а также совместный туркмено-российский концерт на сцене Астраханской государственной филармонии. В Элисте прошел совместный концерт туркменских и калмыцких фольклорных коллективов.

Почетными гостями торжеств в Астрахани и Элисте стали представители местной общественности, региональных администраций, туркменские студенты, обучающиеся в российских вузах.

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