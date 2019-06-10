На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 9 сделок на 3 миллиона 329 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Казахстана, Узбекистана и Афганистана приобрели полиэтилен высокой плотности, произведенный на полимерном заводе в Киянлы. Также бизнесмены из России, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии закупили бесцветное листовое стекло, пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из России, Великобритании и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную на 3 миллионов 724 тысяч манатов.

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