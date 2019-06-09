Меджлис Туркменистана принял ряд законопроектов

Меджлис (парламент) Туркменистана на шестом заседании принял ряд новых законопроектов и нормативно-правовых актов.

Депутаты рассмотрели проекты законов «О товарных знаках», «О наименованиях мест происхождения товаров», «О психологических услугах», а также проекты законов о внесении изменений и дополнений в другие законодательные акты. В числе законов, которые были измены и дополнены - Уголовный кодекс Туркменистана, законы «О нотариате и нотариальной деятельности», Воздушный кодекс, «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Налоговый кодекс, Санитарный кодекс, «О физической культуре и спорте», «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане», «Об отходах», «О коневодстве и конном спорте» и другие. Все рассмотренные законопроекты были приняты единогласно.

На заседании был заслушан доклад омбудсмена Туркменистана, в котором были освещены основные направления государственной политики по соблюдению экономических, социальных, культурных, политических прав и свобод граждан Туркменистана.

Также парламент рассмотрел и принял проекты парламентских постановлений. В частности, были приняты постановления «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан», «О ратификации статей соглашения об Исламской корпорации по развитию частного сектора», «О ратификации статей соглашения об Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортного кредитования», «О признании полномочий депутатов Меджлиса Туркменистана, избранных по отдельным избирательным округам» и другие.

Теперь принятые парламентом законопроекты будут направлены на подпись президенту Туркменистана, после чего они обретут законную силу.

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