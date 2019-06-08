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08.06.19 09:41

В МИД Туркменистана состоялась предварительная презентация Добровольного национального обзора

В МИД Туркменистана состоялась встреча в рамках подготовки к презентации Добровольного национального обзора Туркменистана в области реализации в стране Целей устойчивого развития (ЦУР).

В заседании приняли участие представители ряда туркменских   министерств и ведомств, а также представители профильных структур ООН. В ходе встречи состоялась предварительная презентация Добровольного национального обзора Туркменистана, а также был показан видеоролик по этому документу. Участники также обсудили последующие шаги по адаптации Целей устойчивого развития в Туркменистане.    

Добровольный национальный обзор Туркменистана в области ЦУР будет рассмотрен на площадке политического форума ЭКОСОС в июле 2019 года в Нью-Йорке.

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