Государственное информагентство Туркменистана примет участие в создании общей ленты новостей СНГ

Участники заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ (Информсовет СНГ) одобрили предложение Государственного информационного агентства Туркменистана (TDH) о вхождении в постоянно действующий проект по созданию общей ленты новостей.

Этот информационный продукт формируется на паритетной основе агентствами, руководители которых входят в Информсовет СНГ. Нынешнее заседание проходило на полях Петербургского международного экономического форума.

Участники заседания участвуют в мероприятиях программы ПМЭФ-2019, а также саммита крупнейших мировых информационных агентств, который ТАСС проводит уже шесть лет подряд.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение сотрудничества стран Содружества в информационной сфере и создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и обмена опытом профессиональной деятельности.

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