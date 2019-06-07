В Брюсселе обсудили вопросы проведения в Туркменистане первого Каспийского экономического форума

В Брюсселе состоялся круглый стол на тему «Первый Каспийский экономический форум: инвестиционные возможности для Европейского союза в регионе Каспия и Центральной Азии».

В заседании круглого стола, организованного посольством Туркменистана в Брюсселе совместно с Европейским институтом азиатских исследований, приняли участие Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбн Руснак, представители Европейской службы внешних связей, посольств прикаспийских и центральноазиатских стран и других заинтересованных учреждений.

На заседании было отмечено значение первого Каспийского экономического форума в расширении торгово-экономического, энергетического и транспортного партнерства стран Каспийского бассейна и соседних с ним регионов. Также состоялся обмен мнениями относительно вывода туркменских энергоносителей на европейский рынок.

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