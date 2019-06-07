Сергей Лебедев поблагодарил президента Туркменистана за проведение заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

Председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил признательность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за высокий уровень организации заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 31 мая 2019 года в Ашхабаде.

«Туркменистан в очередной раз продемонстрировал заинтересованность в развитии интеграции на пространстве СНГ, а мы все вновь ощутили традиционное радушие и гостеприимство наших туркменских друзей», – отметил Лебедева в послании туркменскому лидеру. Он особо подчеркнул, что глава государства в своем выступлении на заседании детально осветил участие Туркменистана в интеграционных процессах как на площадке Содружества, так и в Центрально-Азиатском регионе.

Председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ пожелал Гурбангулы Бердымухамедову успехов в ответственной деятельности во благо Туркменистана, доброго здоровья и благополучия.

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