Правительственная делегация Туркменистана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел прибыла в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.

Делегация примет участие в пленарном заседании форума, а также проведет ряд двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями.

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