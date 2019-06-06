В Туркменистане стартовала уборка хлеба

В Туркменистане стартовала хлебоуборочная страда. К косовице приступили хлеборобы трех велаятов (областей) страны из пяти - Ахалского, Лебапского и Марыйского. Уборочная страда в Балканском и Дашогузском велаятах в связи с климатическими условиями начнется 12 июня.

В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 760 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. В целом по Туркменистану в страде будут задействованы около 2 тысяч зерноуборочных комбайнов «CLAAS», «John Deere», «Case» и «New Holland».

Доставку пшеницы на приемные пункты, а также в амбары и на элеваторы обеспечат более десятка тысяч грузовых машин, выделенных различными министерствами и отраслевыми ведомствами. Своевременный расчет с хлеборобами за сданный урожай будет осуществляться через местные отделения uосударственного коммерческого банка «Daýhanbank» («Крестьянский банк»).

В 2019 году в Туркменистане введены новые государственные закупочные цены на пшеницу. По сравнению с прошлым годом стоимость одной тонны продовольственного зерна повышена в 2 раза.

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