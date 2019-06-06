В столице Туркменистана обсудили роль водной дипломатии в развитии Центральной Азии

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития Центральной Азии», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды. Организаторами форума выступили Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственный комитет водного хозяйства и МИД.

В работе конференции приняли участие депутаты парламента, представители природоохранных ведомств, ряда министерств, общественных организаций, Академии наук, вузов Туркменистана, а также международных организаций. В ходе встречи были обсуждены аспекты устойчивого развития региона, в частности, перспективы совместной работы в сфере управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, торговли, транспорта, энергетики, туризма и культуры.

Особое внимание на форуме было уделено вопросам продвижения водной дипломатии в Центральной Азии, вызовам в области охраны окружающей среды и путям достижения Целей устойчивого развития. Зарубежные и туркменские эксперты рассказали участникам конференции о проводимой работе в сфере водопользования и обсудили возможности активизации международного партнерства в этой области.

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