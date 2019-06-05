Президент Туркменистана дал праздничный садака по случаю Ораза байрамы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал праздничный садака (жертвоприношение) в мечети села Кипчак под Ашхабадом по случаю Ораза байрамы.

В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса (парламента), правительства, главы и представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и представительств международных организаций, а также прибывшие из регионов страны почетные старейшины и молодежь.

Здесь глава государства посетил мавзолей и почтил память первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, возложив венок. Затем глава государства спустился к семейной усыпальнице первого туркменского президента. Муфтий Туркменистана прочел суры из Корана и совершил обряд почитания памяти усопших.

После этого туркменский лидер за счет собственных средств – авторских гонораров за написанные книги – дал в мечети праздничный садака. Перед трапезой президент поздравил всех присутствующих с праздником Ораза байрамы, широко отмечаемым в Туркменистане.

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