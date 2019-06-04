Туркменское консульство в Актау организовало пробег в честь Всемирного дня велосипеда

В казахском Актау консульством Туркменистана был организован массовый велопробег, маршрут которого пролегал по городским набережным. В велопробеге, приуроченном к Всемирному дню велосипеда, приняли участие жители города, студенты – любители велоспорта. Общая протяженность дистанции массового велопробега составила 7 километров.

В Актау в последние годы наблюдается значительный рост интереса к велосипедной езде. На набережных города созданы условия для передвижения на велосипедах: построены велодорожки, функционируют велостанции, где можно арендовать средство передвижения. Поэтому все больше людей в Актау, так же как и в соседнем Туркменистане, находят время для ежедневной велосипедной прогулки.

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