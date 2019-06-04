Российский космонавт Олег Кононенко поздравил президента и народ Туркменистана с Всемирным днем велосипеда

Российский летчик-космонавт, уроженец Туркменистана Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с Всемирным днем велосипеда.

«От всего сердца поздравляю Вас и в Вашем лице весь туркменский народ с Всемирным днем велосипеда, – говорится в поздравлении. – Учрежденный по инициативе Туркменистана в 2018 году Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день велосипеда стал ярким подтверждением признания проводимой под Вашим руководством государственной политики по широкому внедрению здорового образа жизни, повсеместной популяризации физической культуры и спорта.

Для космонавтов физическое здоровье является одним из ключевых компонентов успешной профессиональной деятельности и, конечно, я поддерживаю предпринимаемые Вами усилия по продвижению спорта и здоровья не только внутри Туркменистана, но и на международной арене.

Как уроженец Туркменистана, я очень горд, что инициатива моей Родины об учреждении Всемирного дня велосипеда нашла единогласную поддержку в мире. Прошу Вас передать мои поздравления и пожелания мира и процветания родному туркменскому народу».

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