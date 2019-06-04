Президент Туркменистана встретился с главой Международного союза велосипедистов

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Международного союза велосипедистов (UCI) Давида Лаппартьена, прибывшего в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Всемирному дню велосипеда.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы партнерства между Туркменистаном и UCI в области развития велосипедного спорта. Как отметил глава Международного союза велосипедистов, Туркменистан располагает всеми возможностями для проведения крупных международных состязаний по разным дисциплинам этого вида спорта. По его словам, этому способствуют как благоприятные климатические условия, так и современная инфраструктура, созданная в Олимпийском городке Ашхабада.

В этой связи глава государства и его гость обсудили проблемы проведения в Туркменистане в 2021 году чемпионата мира по трековому велоспорту. В ходе встречи были также рассмотрены возможности проведения в Туркменистане других международных соревнований по велоспорту, учебно-тренировочных сборов, налаживания партнерства в области подготовки туркменских спортсменов-велосипедистов международного класса.

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