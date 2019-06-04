Туркменистан отметил Всемирный день велосипеда

В Туркменистане широко отметили Всемирный день велосипеда, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Ашхабада. Главным событием праздника стал массовый велопробег в Ашхабаде, в котором принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства перед началом акции выступил перед тысячами любителей велосипедного спорта. Туркменский лидер поздравил участников велопробега с Всемирным днем велосипеда и отметил, что этот международный праздник способствует бережному отношению к окружающей среде, укреплению здоровья людей и развитию физкультуры и спорта.

Затем слово взяла официальный представитель компании Guinness World Records Шейда Субаши-Гемиджи. Она сообщила, что на состоявшемся 1 июня 2019 года в Олимпийском городке Ашхабада занятии по велоспорту был установлен новый мировой рекорд - самый продолжительный велосипедный парад по одной линии. Участники масштабной велосипедной акции выстроились в один ряд на определенном расстоянии друг от друга и объехали на велосипедах Олимпийский городок, преодолев дистанцию в 3300 метров.

Так, в Ашхабаде был обновлен рекорд, установленный 3 марта 2019 года в Индии. Этот факт официально зарегистрирован компанией Guinness World Records и подтвержден соответствующим сертификатом, который и был вручен туркменской стороне на нынешнем торжестве по случаю Всемирного дня велосипеда.

Затем слово было предоставлено руководителю Международного союза велосипедистов (UCI) Давиду Лаппартьену. Он отметил роль Туркменистана и лично президента Гурбангулы Бердымухамедова в учреждении Всемирного дня велосипеда. В этой связи глава UCI сообщил о решении Международного союза велосипедистов наградить туркменского лидера сертификатом признательности. Также туркменской стороне был вручен сертификат о предоставлении Туркменистану права проведения в 2021 году чемпионата мира по трековому велоспорту в Ашхабаде.

После этого президент Туркменистана дал старт массовому велопробегу и возглавил колонну велосипедистов. Колонна велосипедистов, возглавляемая главой государства, проехав по улицам туркменской столицы дистанцию в 15 тысяч метров, финишировала на главной площади у президентского дворца.

Массовые велопробеги и показательные спортивные выступления прошли во всех областных центрах Туркменистана.

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