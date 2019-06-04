Посольство Туркменистана в Саудовской Аравии провело велопробег в честь Всемирного дня велосипеда

Посольство Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия провело велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда. Спортивная акция прошла с участием представителей Гуманитарной ассоциации туркмен мира, активистов туркменской диаспоры в Саудовской Аравии и почетных гостей.

Перед началом соревнования состоялся брифинг, в ходе которого участники велопробега были ознакомлены с историей возникновения этого международного спортивного праздника, учрежденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана.

Затем состоялись заезды велосипедистов на ближние и дальние дистанции. Кроме того, велосипедисты продемонстрировали свои навыки в фигурном вождении и объезде препятствий. По окончании состязаний туркменским посольством был дан праздничный ужин-разговение по случаю завершения месяца Рамадан.

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