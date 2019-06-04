|04.06.19 08:56
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Всемирный день велосипеда отметила туркменская диаспора Минска
Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало велопробег среди студентов высших учебных заведений Минска по случаю Всемирного дня велосипеда.
В велопробеге приняли участие студенты из Туркменистана, Республики Беларусь и других стран, обучающиеся в Белорусском государственном университете физической культуры, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном педагогическом университете, а также сотрудники туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь.
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