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04.06.19 08:56

Всемирный день велосипеда отметила туркменская диаспора Минска

Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало велопробег среди студентов высших учебных заведений Минска по случаю Всемирного дня велосипеда.

В велопробеге приняли участие студенты из Туркменистана, Республики Беларусь и других стран, обучающиеся в Белорусском государственном университете физической культуры, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном педагогическом университете, а также сотрудники туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь.

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