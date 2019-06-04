Туркменская диаспора Берлина отметила Всемирный день велосипеда

Посольство Туркменистана в Федеративной Республике Германия при поддержке дипломатического клуба Willkommen in Berlin при МИД ФРГ организовала празднование Всемирного дня велосипеда.

В первой половине дня в Берлине был проведен велопробег, в котором приняли участие представители дипломатического клуба Willkommen in Berlin при МИД ФРГ, сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Германии, члены туркменской диаспоры и студенты из Туркменистана, а также сотрудники туркменской дипломатической миссии и члены их семей. Маршрут велотура пролегал по живописной парковой зоне, а также вдоль достопримечательностей Берлина.

По завершении спортивно-оздоровительной акции в здании посольства состоялись торжества по случаю Всемирного дня велосипеда. Тематику встречи проиллюстрировали видеоматериалы, рассказывающие о достижениях Туркменистана в области физической культуры и спорта, в том числе велосипедного.

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