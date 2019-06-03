Всемирный день велосипеда отметила туркменская диаспора Бухареста

В центральном парке румынской столицы состоялся велопробег, приуроченный к Всемирному дню велосипеда. В мероприятии, организованном туркменской дипломатической миссией в Румынии, приняли участие как дипломаты, так и туркменские студенты, обучающиеся в вузах румынской столицы.

Перед началом велопробега перед участниками выступил глава туркменской дипмиссии, который отметил, что принятие по инициативе Туркменистана резолюции Генассамблеи ООН об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда свидетельствует о признании международным сообществом усилий по утверждению в туркменском обществе принципов здорового образа жизни и формированию экологической культуры, популяризации спорта среди молодежи.

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