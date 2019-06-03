Форум творческой и научной интеллигенции в Ашхабаде внес вклад в укрепление гуманитарного пространства СНГ

В адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поступило послание от председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС), Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и исполнительного директора МФГС Анатолия Иксанова.

«14-17 мая 2019 года в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств с успехом прошел XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ», – говорится в письме. «Форум завоевал широкое международное признание, внес значимый вклад в укрепление единого гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств, способствовал возникновению множества новых разноплановых партнёрств в области науки и культуры, получил широкое освещение в средствах массовой информации во всех странах СНГ. И что крайне важно, форум стал ярким подтверждением крепнущих отношений в гуманитарной области между нашими народами.

Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за всемерное содействие в организации и проведении форума. Его участники каждую минуту пребывания в солнечном Ашхабаде чувствовали тепло и заботу туркменских коллег. Без сомнений, была проведена крайне серьезная подготовительная работа, и благодаря этому кропотливому и вдумчивому труду XIV Форум творческой и научной интеллигенции в Ашхабаде запомнится как блестяще организованное мероприятие высокого международного уровня.

Ашхабад – уникальный по своей красоте город. Мы признательны Вам, многоуважаемый господин Президент, за то, что представители творческой и научной интеллигенции всех стран Содружества смогли ознакомиться с достопримечательностями столицы Туркменистана и узнать больше о жизни страны.

Многоуважаемый господин Президент, позвольте еще раз поблагодарить Вас за поддержку и пожелать успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – процветания и всех благ!»

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