На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 34 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 34 сделки на 35 миллионов 577 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Германии, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Сингапура, Эстонии и Казахстана закупили полипропилен, авиационный керосин, суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ также приобрели мазут марки М-100, выработанный на Сейдинском НПЗ, а представители деловых кругов России и Узбекистана – полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы.

Помимо этого, коммерсантам из США, ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и очищенные отходы хлопкопрядения.

За манатные средства предприниматели из Великобритании закупили хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 720 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменский бизнесмены приобрели хлопок-волокно, улюк волокнистый и линт хлопковый на 2 миллиона 815 тысяч манатов.

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