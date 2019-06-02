|02.06.19 14:41
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В Москве отмечен Всемирный день велосипеда
В российской столице состоялся ставший традиционным массовый велопробег, посвящённый Всемирному дню велосипеда. Этот день был учреждён Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана.
В акции, организованной Посольством Туркменистана в Российской Федерации, приняли участие студенты московских вузов, представители туркменской диаспоры, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Велопробег прошёл в одном из самых живописных уголков российской столицы – Парке культуры и отдыха им. Горького. В ходе акции участники велопробега знакомили москвичей и гостей города с достижениями Туркменистана в области физической культуры и спорта, государственной политикой, направленной на популяризацию в стране здорового образа жизни.
Победителям велопробега были вручены памятные подарки.
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