|02.06.19 09:32
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В Туркменистане день празднования Ораза байрамы объявлен нерабочим
В Туркменистане день празднования Ораза байрамы, символизирующего окончание мусульманского поста в месяце Рамадан, объявлен нерабочим. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает провести Национальный праздник Ораза байрамы 4 июня 2019 года и объявить этот день нерабочим. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.
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