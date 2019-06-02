Стартовала реализация программы сотрудничества между туркменским городом Мары и российским Орлом

Завершилась поездка делегации туркменского города Мары в российский город Орел. Визит стал составной частью реализации программы долгосрочного сотрудничества между городами-побратимами. Побратимские связи были официально установлены между двумя городами в октябре 2017 года, в дни официального визита в Туркменистан президента России Владимира Путина.

Представительной делегации административного центра Марыйского велаята (области) была предоставлена возможность ознакомиться с работой ведущих предприятий города Орла. На бирже деловых контактов в Орловской торгово-промышленной палате произошел заинтересованный обмен деловой информацией, способной стать предметом взаимных интересов между бизнес-структурами городов-побратимов.

Туркменская делегация была принята губернатором Орловской области Андреем Клычковым и мэром города Орла Василием Новиковым. На встречах отмечалась важность первого шага к установлению прочных межрегиональных связей между двумя городами, отвечающему генеральной тенденции развития всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией.

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