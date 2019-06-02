В Туркменистане отметили Международный день защиты детей

В Туркменистане широко отметили Международный день защиты детей. В честь этого международного праздника в Ашхабаде и в регионах Туркменистана прошли музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия.

Особенно весело международный праздник прошел в Гекдере, национальной туристической зоне «Аваза» и других курортных местах, где построены специализированные, детские здравницы. Здесь были организованы музыкально-песенные конкурсы, концерты, игры и соревнования по разным видам спорта, которые привели детвору в восторг.

Юное поколение Туркменистана с Международным днем защиты детей поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства отметил, что туркменский народ создал бесценные правила и семейные традиции воспитания умных, физически здоровых, благородных, воспитанных, образованных и талантливых молодых людей.

«Успешно проводя политику в соответствии с международными нормами и гуманистическими традициями, мы строим во всех регионах нашей динамично развивающейся страны современные детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, садово-парковые зоны отдыха, обеспечивая тем самым всестороннее гармоничное развитие наших детей», – подчеркивается в поздравительном послании президента страны.

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