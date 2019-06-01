В Туркменистане состоялось заседание Совета глав правительств стран СНГ

В Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Совета глав правительств стран СНГ.

Для участия в заседании, которое Туркменистан проводит как страна, председательствующая в СНГ в текущем году, в туркменскую столицу прибыли правительственные делегации стран Содружества. В ашхабадской встрече приняли участие премьер-министр Азербайджана Новруз Исмаил оглы Мамедов, вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, представитель Республики Молдова Виктор Сорочан, первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов.

После церемонии совместного фотографирования участники заседания Совета глав правительств стран СНГ проведи встречу в узком составе. Главы делегаций обсудили вопросы увеличение объемов взаимного товарооборота, развитие на комплексной основе связей по различным направлениям экономики и культурно-гуманитарной сфере. Одним из ключевых векторов сотрудничества была также обозначена координация общих усилий в противодействии вызовам современности.

На встрече выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов, изложивший взгляд Туркменистана на актуальные проблемы экономического взаимодействия в формате Содружества с учетом председательства Ашхабада в СНГ. По словам главы государства, партнерство в рамках СНГ требует особого внимания и координации усилий в таких перспективных сегментах, как энергетика, промышленность, транспорт и торговля. В этой связи возникает необходимость системного и адресного взаимодействия в этих сферах, разработки совместных проектов, ориентированных на стратегические задачи по выводу стран СНГ на континентальные и межконтинентальные экономические связи по линиям Запад - Восток и Север - Юг.

По мнению туркменского лидера, сегодня Содружеству нужны широкие и прочные интеграционные связи международного масштаба, подразумевающие участие государств в крупных инфраструктурных проектах не только на пространстве СНГ, но и за его пределами. Говоря об этом, президент подчеркнул, что логика современного глобального развития диктует необходимость стратегического видения перспектив Содружества, четкого обозначения его роли как крупного экономического субъекта, способного реализовывать масштабные проекты с охватом пространства СНГ и сопредельных с ним регионов. «Только так Содружество может стать притягательным полюсом многостороннего экономического взаимодействия для многих стран и интеграционных структур, перспективным партнёром для международных инвестиционных фондов и финансовых институтов. Очевидно, что действуя только в пределах собственных границ, нам этого не добиться», - отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что поэтому Туркменистан выступает за расширение горизонтов сотрудничества, настойчиво продвигает идею участия СНГ в реализации крупных транспортных, энергетических, коммуникационных проектов южнее, восточнее и западнее пространства Содружества, для чего имеются трудовые, ресурсные, производственные и технологические возможности.

«СНГ – естественная территория, охватывающая Азию и Европу, и мы должны в максимальной мере воспользоваться этими преимуществами, не ждать, пока к нам придут партнёры из других стран, а сами создавать новые площадки экономического роста и опережающего развития, предлагать другим государствам выгодные и перспективные проекты. В этом Туркменистан видит стратегическую перспективу для СНГ», - отметил туркменский лидер.

По его мнению, Туркменистан выдвигал соответствующие инициативы, которые в целом нашли поддержку в государствах-членах СНГ, и сегодня Ашхабад рассчитывает на предметное обсуждение дальнейших совместных шагов в данном направлении.

В частности, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что туркменская сторона рассчитывает на более эффективную координацию работы со стороны Экономического совета СНГ, ждет от него предложений, направленных на придание партнерству должной конкретики и нацеленности на конечные результаты. При этом, по его словам, основные подходы к активизации взаимодействия в сфере экономики и его приоритеты изложены в проекте Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, которую планируется принять на заседании Совета глав государств Содружества в октябре текущего года в Ашхабаде.

Обозначив важной темой обеспечение прочного мира и безопасности в СНГ, глава государства подчеркнул, что на фоне нынешних непростых внешнеполитических процессов, наблюдающихся в ряде регионов мира, важно сохранить на пространстве Содружества стабильность и добрососедство на основе взаимопонимания, доверия, открытости и уважения друг к другу.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также выразил убеждение, что сегодня требуется более акцентированное взаимодействие стран СНГ на мировой арене, на площадках международных организаций. В этой связи еще в октябре 2017 года Туркменистаном было предложено активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств государств Содружества и разработать в этих целях среднесрочную программу действий. Проект такого документа в принципе готов. Его принятие планируется на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ 10 октября этого года в столице Туркменистана.

Объявив о принятом решении провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года в городе Москве, глава Туркменистана отметил, что все вопросы, вынесенные на повестку дня встречи в узком составе, рассмотрены.

Затем заседание продолжилось в расширенном формате, с участием членов делегаций стран СНГ. Выступая на переговорах в расширенном формате, глава Туркменистана подчеркнул, что СНГ, являясь самобытным, во многом уникальным объединением, сегодня осуществляет свою деятельность в новых политических и экономических условиях, которые обусловлены тенденциями глобального развития.

«Нашим странам, объединенным географией, общим историческим опытом, многочисленными гуманитарными узами, предстоит найти в этих меняющихся условиях свое достойное место. Конечно, каждое государство, каждый народ сам вправе выбирать свой путь, где, с кем и по каким направлениям сотрудничать», - сказал Бердымухамедов.

Вместе с тем, он отметил, что государствам СНГ необходимо в полной мере использовать те объективные преимущества, которыми располагает Содружество, прежде всего в плане геоэкономики, для полноценного, эффективного и равноправного участия в глобальных и континентальных процессах. По его словам, на это в первую очередь и направлены инициативы Туркменистана по выводу партнерства в рамках Содружества на более широкие географические и экономические горизонты. Как пояснил президент, речь идет прежде всего об известных предложениях в сфере транспорта, логистики и энергетики, с которыми туркменская сторона впервые выступила в ходе Саммита СНГ в Сочи в 2017 году. Как известно, суть этих предложений состояла в более активном участии стран СНГ в претворении в жизнь масштабных инфраструктурных проектов в Евразии, по линиям Восток-Запад и Север-Юг, выходящих за границы Содружества.

В качестве примеров реализации туркменских инициатив Гурбангулы Бердымухамедов назвал железнодорожную магистраль Казахстан – Туркменистан - Иран мощностью 10-12 миллионов тонн грузов ежегодно и транзитный коридор, создаваемый Туркменистаном совместно с Узбекистаном, который позволит по короткому пути выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии.

Президент Туркменистана также отметил работу Ашхабада и Баку по эффективному соединению регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей. В этой связи особый акцент был сделан на том, что в мае прошлого года на Каспийском побережье Туркменистана были завершены строительство и модернизация порта Туркменбаши. «Сегодня это мощный, многофункциональный терминал, оснащённый по последнему слову техники, ориентированный на транспортное сообщение между Азией и Европой. В этом своём качестве порт Туркменбаши без преувеличения призван стать одним из крупнейших транспортных узлов континентального значения. Выгоды полноценного использования его возможностей для стран СНГ очевидны», - подчеркнул туркменский лидер.

Отмечая в целом ключевую роль Каспийского моря в развитии евразийского экономического взаимодействия, глава Туркменистана подчеркнул, что Каспий призван стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только самих прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, этим продиктована инициатива туркменской стороны о созыве первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в городе Туркменбаши 12 августа нынешнего года. Пользуясь случаем, президент пригласил делегации всех стран СНГ принять в нем участие.

Наряду с этим, президент Туркменистана отметил актуальность участия государств Содружества в реализации многосторонних проектов в энергетической сфере. По его словам, речь в первую очередь идет о долгосрочных поставках энергоносителей в сопредельные с СНГ регионы в восточном и южном направлениях – в Китай, Афганистан, Пакистан и Индию.

Президент считает, что мощная ресурсная база, транзитные преимущества делают возможным осуществление крупномасштабных, во многом уникальных проектов по доставке энергоносителей на международные рынки. Яркий пример тому – строительство газопровода из Туркменистана в Китай, часть которого пролегла по территориям Узбекистана и Казахстана. То же самое можно сказать о проекте газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия, работы на котором идут полным ходом. Как сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, этот проект открывает перспективы для участия в нём заинтересованных государств СНГ. Речь может идти о строительстве сопутствующей инфраструктуры, сервисных услугах, поставках оборудования и техники, необходимых для осуществления проекта. По мнению главы государства, есть реальные перспективы для подключения к данной работе крупных континентальных интеграционных структур, участниками которых являются страны СНГ - Шанхайская организация сотрудничества и Евразийское экономического сообщество.

Глава государства также выразил уверенность, что потенциал Содружества сегодня далеко не раскрыт в такой перспективной области, как связь и коммуникации. По его словам, только наличие современной, надёжной инфраструктуры в этой сфере позволит государствам СНГ полноценно встроиться в систему мирохозяйственных связей, а в будущем выйти на лидирующие позиции торгово-экономического партнёрства на континенте.

Обращаясь к участникам заседания, президент также назвал в высшей степени актуальной тему взаимодействия в сфере инновационного развития и высоких технологий. По мнению туркменского лидера, это диктуется ходом современного глобального развития, где инновация является синонимом эффективности и конкурентоспособности. Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что в государствах СНГ есть потенциал инновационного роста, прекрасные научные школы, передовые технологические наработки.

В своем выступлении туркменский президент отметил, что ключевым вектором внешнеполитического взаимодействия государств СНГ остается деятельность в международных организациях, прежде всего в ООН, ОБСЕ. По его словам, нужно усилить координацию работы стран СНГ в этих структурах, выходить с совместными инициативами и предложениями в тех сферах, где общие интересы государств Содружества очевидны. В числе таких сфер глава Туркменистана назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, противодействие киберпреступности, в целом, обеспечение информационной безопасности.

В заключение глава государства высказался о необходимости активизировать контакты в культурно-гуманитарной сфере, в области изучения и популяризации культурно-исторического наследия народов стран Содружества, а также в проведении археологических и этнографических работ на территориях стран СНГ.

По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ был подписан большой пакет документов, направленных на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества на пространстве Содружества. По окончании церемонии подписания, поблагодарив всех участников встречи за плодотворную работу, президент Туркменистана объявил заседание Совета глав правительств СНГ закрытым.

По завершении ашхабадского форума его итоги были озвучены на пресс-конференции. Выступая перед представителями СМИ, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев подчеркнул результативность состоявшегося в Ашхабаде заседания Совета глав правительств стран СНГ. По его словам, все вопросы, вынесенные на его повестку дня, были согласованы, хорошо подготовлены, и сегодня по ним приняты соответствующие решения. В их числе Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств-участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, Соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств-участников СНГ, Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области музейного дела, а также ряд протоколов о внесении изменений в ранее принятые документы. На встрече глав правительств СНГ было принято решение о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. Также на заседании выступил глава правительства Республики Узбекистан. Являясь сопредседателем СНГ в нынешнем году, в следующем году Узбекистан принимает председательство в СНГ.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь глав делегаций стран СНГ дал официальный обед.

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