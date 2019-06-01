Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Ранним утром, до начала саммита, президент Гурбангулы Бердымухамедов за рулем раритетного автомобиля ГАЗ-21 «Волга» прибыл к столичному отелю «Огузкент», где на время визита разместилась резиденция высокого гостя. После краткой беседы президент Туркменистана и премьер-министр РФ вместе проследовали в Дворцовый комплекс «Огузхан», где провели переговоры. Основной акцент в ходе встречи был сделан на перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического партнерства и гуманитарных связей. Стороны обсудили вопросы расширения объемов двусторонней торговли, развития сотрудничества в энергетике и на транспорте.

По мнению главы Туркменистана, достигнутые договоренности уже дают свои практические результаты. Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, накануне в Туркменистан поступили трубы с Челябинского трубопрокатного завода, которые используются на строительстве газопроводов. В культурно-гуманитарной сфере стороны особое внимание уделили взаимодействию в науке, образовании, здравоохранении, спорте и туризме.

Также стороны обсудили вопросы каспийской проблематики. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение первого Каспийского экономического форума, который состоится по инициативе Ашхабада 12 августа этого года в национальной туристической зоне «Аваза». В заключение Гурбангулы Бердымухамедов подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая.

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